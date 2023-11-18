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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, köy ve mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.ADANA (İGFA) - Sorunları yerinde tespit edip süratle çözüm üretebilmek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam eden Başkan Zeydan Karalar, Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi'nde halkla buluştu.

Mahalle halkının yoğun ilgi göstermesinden dolayı teşekkürler eden Başkan Zeydan Karalar, bölgede yol ve su sorununu çözdüklerini, altyapısız tek sokak kalmaması için çalıştıklarını ifade etti.

Sarıçam’a ve Adana geneline yapılan hizmetlerle ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, “Bana ‘Adana’ya yaptığın en önemli hizmet nedir?’ diye sorsalar, ‘Adana’yı borç batağından çıkardık, borcu gelirinin 4 katı olan belediyeyi, geliri borcunun 4 katı haline getirdik’ derim. Adana’yı belediye meclisinden borç isteme zorunluluğundan kurtardık, Adana’yı Ankara’ya muhtaç olmaktan kurtardık. Bu çok önemli. Bundan sonra Adana’nın önü asla kapanmaz, halkımızın isteklerini yerine getirmek artık bizim için zor değil. Aldığımız noktaya bakın, geldiğimiz noktaya bakın. Belediye emin ellerde” dedi.

Sorunlarını aktarmak isteyen Sofudede sakinlerine mikrofon uzatan Başkan Zeydan Karalar, belediyenin çözebileceği konularda not aldı ve bürokratlarına talimat verdi. Belediyeyle ilgisi olmayan çok sayıda problemin anlatılması üzerine de ilgili makamlara ileteceğini ifade etti.