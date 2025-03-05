Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Tarım işçilerine en yüksek ödeme yapan iller?

Tarım işçilerine en yüksek ödeme yapan iller?

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda:

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.