Kuşadası esnaf ziyaretinde İyi Parti İlçe Başkanı Hayati Atlı ve Partililer eşlik ederken ziyaret sırasında küçük bir çocuğun Ahmet Ertürk’e karşı “Ben sizi tanıyorum iyiler geliyor iyiler” sözleriyle seslenmesi herkesin yüzünü güldürdü.

İyi Parti Aydın Milletvekili adayı Ertürk İsmet İnönü Caddesi esnafı ve Cami Kebir Mahallesi esnaf ziyareti renkli görüntüler sahne oldu. Esnafın dert ve gelecek kaygılarını dinleyen Ertürk, bire bir ilgilendiği esnafın sorunlarını not alarak çözüm konusunda İyi Parti sizlere iyi gelecek diyerek esnafın oyunu istedi.

Renkli kişiliği ile gittiği her yerde sevgi ile karşılanan Ahmet Ertük’ü gören vatandaş fotoğraf çektirdiler.

Ahmet Ertürk ziyaret etmiş oldu Kuşadası esnafı için şu ifadelere yer verdi; “ Kuşadası esnafı da her yer derde olduğu gibi dertli. Ekonomik yorgunluğun olduğu bu ülkede zaten esnafın gülmesi beklenemez. Dokunduğum her kesten duyduğum tek şey hayat pahalılığı. İşte bu ortamı bu düzeni değiştirmek için Cumhurbaşkanlığında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Milletvekilliğinde ise kendime doğal olarak İYİ Partiye oy istedim. Ben ve İYİLER hiçbir zaman halktan kopuk olmadık. Dün nasıl aranızda oldu isem bugünde yarında aranızda olmaya devam edeceğim” dedi.

Haber: Zeynep Asena Günay