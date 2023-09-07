CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, açıklamasında şunları bildirdi: "AKP’nin memleketimizin başına musallat olmasından bu yana belki de en zor günleri en zor ayları yaşıyoruz. İnsanımız eskiden yarım kilo, 250 gr almakla yetindiği ürünlere artık elini bile süremiyor. Çarşı pazara çıkmak adeta hayal oldu rüya oldu. İşte okullar açıldı açılıyor, ilkokula ortaokula liseye çocuk gönderecek aileler kırtasiyenin önünden bile geçemiyor. Kırtasiye, giyim masrafları nasıl ödenecek şaşmış durumdalar.

Çocuğu şehir dışına üniversiteye giden ailelerin durumu daha vahim, daha beter. Artık aileler çocuğum inşallah büyük şehirlerden birindeki üniversiteyi kazanmaz diye dua eder hale geldi. 20.000 liraları bulan ev kiralarıyla, çocuklar artık iki kişi üç kişi kalsalar dahi ailelerin onları okutacak durumu yok. Öğrenci yurdu ise zaten yok, özel yurtlar da ev kiralarından aşağı değil.

Karı koca çalışan bir orta direk aile bile bir çocuğunu üniversiteye gönderdiğinde yemeden içmeden yaşasa ancak masraf çıkıyor, ikinci çocuk varsa vay o ailenin haline.

Geçen sene 3.200 lira tutan basit bir kırtasiye masrafının bedeli bu yıl 6.700 lirayı geçmiş durumda.

Şimdi tuzu kuru olanlar, bunlarla işi derdi tasası olmayanlar dönüp madalyonun bu yüzüne bakmıyor bile!.. Bu millete reva görülen asgari ücretle zaten yaşanmıyor, bu insanlar çocuklarını nasıl okutacak, ceplerine bir tost parasını nasıl koyacak asla demiyor.

Örnek mi istiyorsunuz? Alın size AKP Aydın milletvekili Mustafa Savaş.

Allah aşkına, Mustafa Savaş'ın milletin çocuklarını nasıl okutacağı konusuyla ilgili tek bir cümlesini, tek bir sözünü duyanınız var mı?

“Ya doğru söylemiyorsunuz, oysaki kırtasiye şu kadar tutuyor bu gelirle çocuk okutmaya ne var sanki desin” tabi yüreği yetiyorsa!..

İnanın bu millet AKP'nin acılarla doldurduğu bu yılları hiç unutmayacak!..

Ve sen Mustafa Savaş kostak kostak gezerek geçirdiğin yenilgilerle dolu siyaset haytın bittikten sonra inan utancından Aydın'a gelip bu milletin yüzüne bile bakamayacaksın! Hoş şimdi de geldiğini gören yok ya; anca bayramdaaaaan bayrama!..