Bugün AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Kent Meydanı’nda yaptığı mitinge yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda miting alanını dolduran binlerce kişinin meydandan ayrılmasının ardından ortaya çıkan görüntü ise görenlerin tepkisine neden oldu.

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Cumhur İttifakı’nın ortakları HÜDA-PAR, MHP, DSP ve BBP’nin de katıldığı miting sonrası Atatürk Kent Meydanı görenleri şaşkınlık içinde bıraktı.

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Meydanın binlerce kişinin ayrılmasının ardından çöplük yuvasına döndüğü, binlerce su şişesinin, kartonların yerlere atıldığı görüldü. Türk bayraklarının bu çöp yığınları arasında olduğunu gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

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Binlerce kişinin alana getirdiği Türk bayraklarının miting sonrası yerlere atıldığı, barikatlara bağlandığı görüldü.

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