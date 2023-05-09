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Saatçı, Aydınlıları büyük mitinge davet etti

Saatçı, Aydınlıları büyük mitinge davet etti

Meydanın binlerce kişinin ayrılmasının ardından çöplük yuvasına döndüğü, binlerce su şişesinin, kartonların yerlere atıldığı görüldü. Türk bayraklarının bu çöp yığınları arasında olduğunu gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı’nın ortakları HÜDA-PAR, MHP, DSP ve BBP’nin de katıldığı miting sonrası Atatürk Kent Meydanı görenleri şaşkınlık içinde bıraktı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda miting alanını dolduran binlerce kişinin meydandan ayrılmasının ardından ortaya çıkan görüntü ise görenlerin tepkisine neden oldu.

Bugün AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Kent Meydanı’nda yaptığı mitinge yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

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