Aydın Bağımsız Milletvekili Adayı, ODTÜ Öğretim Görevlisi, Yüksek Mühendis ve Kent Bilimci Hüseyin Aksu, tek başına seçim arabasının üzerinden yürüttüğü çalışma ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Aksu son olarak, 30 günde Aydın ilini karış karış dolaşacağını açıkladı.

Seçim çalışmaları kapsamında her gün saatlerce seçim arabasının üzerinden halka seslenen Aksu, ayrıca toplantılar düzenleyerek açıklamalar yapıyor. Yüzlerce restoranda, kafede, kahvehanede toplanmış vatandaş guruplarına kısa konuşmalar yaparak, halka hizmet etmenin bu sistemde ne kadar zor olduğunu, siyasetin nasıl tıkandığını, bunu aşmak için bağımsız olmanın önemini anlatıyor.

Hüseyin Aksu ile bir araya gelip onu dinleyen vatandaşlar, onun sadece projelerine ve yaklaşımına değil, hitabet yeteneğine de hayran kaldıklarını ifade ediyor. Konuşmaları alkışlarla kesilen Aksu, “Sizin bu alkışlarınızı hizmet ve projelerle ödemeyi, Allah bana nasip etsin. Allaha emanet olun” diyerek sonlandırıyor.

Partililer hızına yetişemiyor

Bağımsız Aday Hüseyin Aksu ile karşılaşan siyasi partilerin milletvekili adayları ve ekipleri ise durumdan şaşkın. “Aksu’nun hızına ayak uydurmak mümkün değil, biz bir caddeyi dolaşıncaya kadar, adam tüm şehri turluyor” diyor.

Hüseyin Aksu, vatandaşlar ile bir araya geldiğinde bağımsız olmanın önemini açıklayarak kendisine destek istiyor.

Aksu konuşmalarında, “Ben partilerin içinde hep ihanet ve kişisel çıkar peşinde olan insanlara tanık oldum. Onun için herkese soruyorum. Siz ne buluyorsunuz siyasi partilerde? Eğer siz de kişisel çıkar peşindeyseniz, koltuk meraklısı iseniz partilere gidin. Çıkar ve koltuk arayın. Eğer kendinize bir kimlik arıyorsanız ve taraftar olarak bundan güç almak peşindeyseniz, bu da kişisel çıkara giriyor. Ben partilerde aradığım vatan sevgisini, hizmet ve proje aşkını bulamadım. Onun için bağımsızım. Yüz yıllık Cumhuriyet döneminde ‘Ege’den Meclis’e giren ilk bağımsız vekil’ olarak siyasete barış, akıl ve proje sunacağım. Ülke çapında Aydın gündem olacak. Aydın seçmeni, bir tarih yazacak ve bozulmuş, halkın yararından uzaklaşmış siyaset arenasına bir ders verecek” diyor.

“Mücadeleme devam ettim ve edeceğim”

Projesi olan insanları dışlayan, aday yapmayan, yaparsa da altını oyan; yozlaşmış, rantı paylaşan kurumlar haline gelmiş olan siyasi yapının parçaları olan partiler bünyesinde vatana ve vatandaşa hizmet üretmenin ne denli zor olduğunu en iyi kendisinin bildiğini ifade eden Hüseyin Aksu, ayrıca şöyle konuşuyor:

“Ben bunlara rağmen binlerce eser bıraktım. Faturasını ağır ödedim. Yargılandım, iftiralar ve karalamalara boğuldum ama yılmadım. Mücadeleme devam ettim ve edeceğim. Partili milletvekili ağzını açsa halkı için bir proje istese susturuyorlar. ‘Otur yerine’ diyorlar. Onun için milletvekilleri milletten koparak liderlerin hizmetkarı haline geliyor.”

“Susmayacağım, korkmayacağım”

Kendisinin Aydın’ın sesi olacağından kimsenin şüphesinin olmamasını isteyen Hüseyin Aksu, şu ifadeleri kullanıyor:

“Ben sevdalısı olduğum bu topraklar için, Aydın için projelerimin hayata geçmesini isteyeceğim, susmayacağım, korkmayacağım. Tüm bakanlardan ve yetki sahiplerinden barış içinde, akılla, ikna ile isteyeceğim. Benim derdim onun bunun peşine takılıp makam kapmak değil. Çürümüş sistemle mücadele edip, onun çarklarına sıkışmış siyasetçilerle birlikte ülkeyi şaha kaldırmak; Aydın’ın hakkını almak. Aydın’ı tümü ile Aydın yapmak. O zaman huzur içinde olacağım.”

Haber: Ebru Paksoy