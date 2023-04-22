Geçmişte yaptığı başarılı projeleri ve Aydın’a kattığı değerler ile ‘efsane belediye başkanı’ olarak anılan Hüseyin Aksu, kendisine özel bayramlaşma yöntemiyle halkın beğenisini ve takdirini kazanmaya devam ediyor. Aydın’ın eski belediye başkanı, bağımsız milletvekili adayı Aksu, seçim arabasının üzerinden halkı selamlayarak Aydınlılar ile bayramlaştı. Hüseyin Aksu’yu gören vatandaşlar, aracı durdurarak bağımsız milletvekili adayına sevgi gösterilerinde ve övgülerde bulundu.

“Bu ilginin kaynağı, halkın içinde olmam”

Halkın kendisine gösterdiği ilgiden son derece mutlu olduğunu belirten Hüseyin Aksu, resmi bayramlaşmaları ve protokol iftar yemeklerini tercih etmediğini söyledi. Bu sevgi ve desteğin kendisinin hizmet arzusunu artırdığını ve kendisini meclise taşıyacağını ifade ederek “Bu kadar büyük ilginin kaynağı, yaptığımız hizmetler ve halkın içinde olmamdır” dedi.

“Halk bana içini döküyor”

Halkın ilgiye hasret kaldığını dile getiren bağımsız milletvekili adayı Aksu, “Siyasetçiler giderek halktan uzaklaşmışlar. Halkın içine tek başlarına çıkamaz hale gelmişler. Ben günlerdir halkın içinde kalabalıklara yer vermeden dolaşıyorum. Tüm şikayetlerini, kırgınlık ve kızgınlıklarını anlatıyorlar bana; içlerini döküyorlar, bundan çok mutluyum” dedi.

“Sizi özledik”

Aksu’nun eski usul bayramlaşma yöntemi vatandaşlarda “Aksu’nun örnek davranışları halkın desteğinin artmasına yol açıyor” yorumlarına neden oldu. Aksu’nun belediye başkanlığı dönemini özlediklerini, kendisinin geçmişte sürekli halkın içinde ve şehrin her yerinde koruma ordusu olmadan hizmet verdiğini belirttiler.

Aksu’ya vatandaşlardan tam destek

Eski Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu’nun görev yaptığı dönemi bilen vatandaşlar, “Aksu’dan sonra Aydın şehri geri kaldı. Onu gelecek yıllarda yeniden belediyede görmek istiyoruz. Onun bilgi ve tecrübeleri ile Aydın’ı mecliste çok iyi temsil edeceğine inanıyoruz. Hüseyin Aksu tutttuğunu koparır. Aydın için büyük projeleri hayata geçirir” diyerek güvenlerini dile getirdi.

Haber: Ebru Paksoy