A Millî Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak tarihte ilk kez büyük bir turnuvanın finallerine lider olarak gitmeyi başardı. Tarihinde 5 kez Avrupa Şampiyonası (1996, 2000, 2008, 2016, 2020) ve 2 kez Dünya Kupası'nda (1954, 2002) mücadele eden Ay-Yıldızlılar, ilk kez grup aşamasını ilk sırada bitirmenin mutluluğunu yaşadı.ANKARA (İGFA) - Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanan maçta Millilerimizin golünü 70. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı attı. Galler'in sayısını 7. dakikada Neco Williams kaydetti.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Gençlik ve Spor Bakanı, Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri de müsabakayı takip etti.



D Grubu'nun diğer maçında Hırvatistan, evinde Ermenistan'ı 1-0 mağlup ederek grup ikincisi olarak finallere adını yazdırdı.

Maçtan Dakikalar:

4. dakikada Galler etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun geri pasında topu kapan Broadhead, sol taraftan ceza yayı önüne gelip plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

7. dakikada Galler öne geçti. Wilson'ın pasında sol kanatta topla buluşan Neco Williams, Ferdi'den sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye plasesinde, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

42. dakikada Milli Takım beraberlik golüne yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan yaptığı ortada ön direkte yükselen Yusuf Yazıcı kafayla topu arka bölüme aktardı. Kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun topu düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada Roberts'ın uzun mesafeli taç atışında ceza sahası içinde topu kontrol eden Johnson'ın çaprazdan dönerek vuruşunda, kaleci Altay iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

49. dakikada A Milli Takım, yarı alanından çıkmakta zorlandı. Topu kapan Broadhead, sağdan savunmanın arkasına sarkan Johnson'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda, kaleci Altay uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

58. dakikada sağdan kazanılan kornerde topun başına geçen Zeki Çelik, kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, kaleci Ward gole izin vermedi.

69. dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Sol tarafta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Kenan Yıldız, Ben Davies'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Matej Jug, penaltı noktasını gösterdi. 70'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.

74. dakikada rakibinden kaptığı topla hızlı çıkan İsmail Yüksek, sağdan atağa katılan Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne gelen bu futbolcunun sert şutunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.

Stat: Cardiff City

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Aleksandar Kasapovic (Slovenya)

Galler: Ward, Roberts, Lockyer, Ben Davies, Rodon, Broadhead (Dk. 62 Brooks), Jordan James, Ampadu, Neco Williams (Dk. 84 Moore), Johnson, Wilson (Dk. 80 Daniel James)

Türkiye: Uğurcan Çakır (Dk. 33 Altay Bayındır), Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar (Dk. 46 Zeki Çelik), İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yusuf Sarı (Dk. 79 Kaan Ayhan), Abdülkadir Ömür (Dk. 33 Yusuf Yazıcı), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 59 Kenan Yıldız)

Goller: Dk. 7 Neco Williams (Galler), Dk. 70 Yusuf Yazıcı (Penaltıdan) (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 22 Johnson, Dk. 69 Ben Davies, Roberts ve Ward (Maç bitiminde) (Galler), Dk. 53 Yusuf Yazıcı, Dk. 72 Zeki Çelik, Dk. 82 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 89 Salih Özcan, Altay Bayındır (Maç bitiminde) (Türkiye)

Kuralar 2 Aralık'ta Çekilecek

EURO 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Grup lideri olarak Almanya'daki finallerin biletini alan Türkiye kura çekimine 2. torbadan katılacak. Son üç takımın belirleneceği play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak. EURO 2024 Finalleri ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Torbalar şu şekilde:

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika 2. Torba: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya 3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya 4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play Off A, Play Off B, Play Off C