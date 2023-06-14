Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Cafer Kotan Parkı'ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde kente kazandırılan ‘Anne Baba Çocuk Eğitim Merkezi’ çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunarken, ebeveynlerin de çocuk gelişimi konusunda bilinçlenmelerini amaçlayan eğitimlerle aileler tarafından tercih edilen adreslerin başında geliyor.

Kuşadası Belediyesi bünyesinde çalışmalarını yürüten diyetisyen, psikolog, psikolojik danışman ve sağlık görevlileri tarafından ebeveynler ve 3-6 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz eğitimlerin verildiği 'Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi', İkiçeşmelik Mahallesi’ne yeni bir soluk oldu. Kapılarını açtığı günden bu yana geçen 6 aylık sürede 800 ebeveyn ve çocuğu ağırlayan merkez, düzenlenen etkin, sürdürülebilir, dinamik, yenilikçi aktiviteler ve atölyeler ile çocuklar ve ebeveynleri için yeni bir alan haline geldi.

'Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi' bu kapsamda hafta içi sunduğu sağlıklı beslenme atölyeleri, okul öncesi gelişim atölyeleri, gebelik ve doğuma hazırlık akademisi, gelişim psikolojisi atölyesi gibi etkinlikler ve eğitimler ile ebeveynlerin kendilerine vakit ayırmasına olanak tanırken aynı zamanda çocukların okul öncesi eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Sınırlı sayıda katılım sağlanan etkinlik ve atölyelere kayıtlar 444 71 14 numaralı Güvercin Masa çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.