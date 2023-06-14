Usta sanatçıların filmlerindeki müziklerin yer aldığı konserde Aydınlılar unutulmaz bir gece yaşadı. Bugüne kadar sinema camiasına emek vermiş, gönüllere girmiş, artistleri, aktörleri, sanatçıları ve şarkıcıları bu özel konser ile tekrar andıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Onlar, sanat ve sinema camiasında güzellikleriyle gönlümüzde taht kurdular. Bizler de onların bıraktığı bu güzel eserleri yaşatmaya, vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Yeşilçam yeniden hayat buldu

Şefliğini Murat Akyüzlü’nün yaptığı, 75 kişiden oluşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun, seslendirdiği ‘Şarkılarla Yeşilçam Konseri’ Aydınlıları geçmiş yılların güzellikleriyle dolu bir yolculuğa çıkardı. Konsere çok sayıda vatandaş katırken, Münir Özkul’dan Tarık Akan’a, Adile Naşit’ten Kemal Sunal’a, Kadir İnanır’dan Türkan Şoray’a kadar Yeşilçam’ın unutulmaz aktörlerinin rol aldığı sinema filmlerinin müzikleri, Aydın’da yeniden hayat buldu. Konserin kapanışında söylenen İzmir Marşı’na dinleyicilerin bayraklarla birlikte eşlik etmesi renkli bir görüntüye sahne oldu.