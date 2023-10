İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine destek olmak için sıcak yemek dağıtımına bu yıl da devam ediyor. Üniversitelerin yakınlarına kurulan 6 noktada sıcak yemek dağıtımı başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üniversite öğrencilerine seslenerek “Annenizin mutfağını aratmayacağız” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın, sıcak yemek dağıtımına 2021 yılının Aralık ayında başladıklarını belirterek “6 üniversitede her gün 5 bin kişilik ücretsiz sıcak yemek dağıtacağız. Başkanımızın çizmiş olduğu sosyal belediyecilik vizyonuyla var gücümüzle çalışıyoruz. Çok büyük bir ekonomik kriz ve yoksullukla karşı karşıyayız. Üniversite öğrencileri için bir öğün yemeğe ulaşmak bile son derece önemli. Buna devam edeceğiz. Bütün öğrencileri bekliyoruz” dedi.



Uygulamadan duyduğu memnuniyeti aktaran üniversite öğrencileri, kampüslerdeki yemekhanelerde yapılan fahiş fiyat artışlarına da değindi. Üniversite öğrencisi Umut Tekin, “İki senedir bu hizmetten yararlanıyorum. Bize maddi olarak çok iyi geliyor. Bu uygulamayla sadece İzmir’de karşılaştım. Öğrenciler için çok iyi oluyor. Çoğu da bilmiyor aslında. Bilip gelip burada yemek yemeleri güzel olur. Yemekler oldukça güzel” dedi. Kampüs yemekhanelerindeki fiyat artışıyla ilgili öğrenci protestolarından da bahseden Umut Tekin, “Protestoyu haklı buluyorum. Yüzde 400 oranında bir artış oldu. Bu da öğrenciler için çok büyük ekonomik kayıp anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.



Öğrenci Laçin Temel, zamlardan hoşnut olmadıklarını söyleyerek “Geçen sene 6 buçuk liraydı, şimdi ilk yemek 15, ikincisi 35 lira oldu. Karşılayamayan öğrenciler tabii ki olacak ama Tunç Soyer var. Karşılayamayanlar buradan yiyebilecek. 5 güne vurduğumuzda yaklaşık 600-700 lira para yapıyor. Hizmetten herkes memnun” dedi.



Üniversite için Ankara’dan İzmir’e gelen Mert Şerif Ünlü ise “Tunç Başkanımıza teşekkür ederim. Geçen sene de sürekli buradaydık. Her şey ateş pahası. Burada fiyatlar çok yüksek. Ankara’da okuyan arkadaşlarımız var. Orada 5 liradan 12 liraya yükseldi. Burada 7 buçuk liradan 35 liraya çıktı. Öğrenci hayatı çok zor. Aldığımız kredi bin 250 TL, hiçbir şeye yetmiyor. Yurt 950 lira. Geriye bir şey kalmıyor” dedi.



Öğrenci Eda Kan da, yemekhanedeki fiyat artışlarından sonra bu hizmetin ilaç gibi geldiğini söyleyerek “Kaliteli yemek sunuluyor. Tunç Soyer’in bize sağladığı bu hizmet için çok memnunuz. Geçen sene yemekhanede fiyat 6 buçuk lira civarıydı. Bu sene bir anda 15-20 liraları buldu. Daha sonra bizi kandırıyor gibi yaptılar açıkçası. Öğle yemeğini 15 liraya çekip sabah ve akşam fiyatlarını 35 liraya çıkardılar. Daha fazlaya mal oldu aslında” diye konuştu.

Ceren Durak da zamlara değinerek “Okuldaki yemeklerden faydalanabiliyorduk ama bu yıl gelen zamlardan sonra hiçbir şekilde yemek alamıyoruz. Yurtta da yemekler doyurucu olmuyor. Haliyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bu hizmet bize yardımcı oldu. Ben şahsen yemekleri de çok beğeniyorum” ifadelerini kullandı.



Ege Üniversitesi Metro İstasyonu çıkışı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü karşısı, İ.Y.T.E Kampüsü, Katip Çelebi Üniversitesi Kampüsü, Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi’ndeki dağıtım noktalarında hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında sıcak yemek dağıtılıyor. Hizmetten günde ortalama 5 bin öğrenci yararlanıyor. 2021 yılından itibaren toplam 618 bin 450 kişilik akşam yemeği ücretsiz dağıtıldı.