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Antalya Büyükşehir Belediyesi yaşanan şiddetli fırtına sonrasında zarar gören Kaleçi Yat Limanı'nda onarım çalışması yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan şiddetli yağış ve fırtına Kaleiçi Yat Limanı’nda bulunan teknelere büyük oranda zarar vermiş, alanda da hasarlar oluşmuştu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kaleçi Yat Limanı’nda fırtınanın hemen ardından batan tekneleri çıkarıp temizlik çalışması yapmıştı. Ekipler şimdi de Kaleiçi Yat Limanı’nda hasar gören bölgelerde onarım çalışmasına başladı.

HASARLAR GİDERİLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, fırtınanın neden olduğu hasarları gidermek ve limanı tekrar denizcilere hazır hale getirmek amacıyla yoğun çaba harcıyor. Çalışma kapsamında, fırtına nedeniyle zarar gören teknelerin iskeledeki bağlama noktaları onarılıyor. Ekipler aynı zamanda emniyet şeridi çitleri ve altyapıdaki hasarları giderirken parke çalışması da yapıyor.

KURTARILAN KEDİ HAYATA DÖNDÜ

Öte yandan ekipler, onarım çalışmaları sırasında, hafriyat altında kalmış bir kediyi de sağ salim kurtardı. Büyükşehir Belediyesi personeli, hafriyat altına sıkışan kediyi çıkardıktan sonra kalp masajı uygulayarak tekrar hayata döndürdü. Kedinin sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra hayvan barınağına teslim edileceği bildirildi.