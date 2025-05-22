Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1864 Kafkas Sürgünü’nün 161. yılında Kandıra Babalı Sahili’nde anma töreni düzenledi. Dualar, nart ateşi ve çelenklerle sürgünzedeler anıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1864’te Karadeniz kıyılarından Osmanlı’ya zorla göç ettirilen Kafkas halklarının acısını Kandıra Babalı Kültür Alanı’nda düzenlediği törenle andı.

Karaağaç Mezarlığı’nda Kur’an tilavetiyle başlayan programda, sürgünzedeler dualarla yâd edildi.

Törene, Büyükşehir Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Köktürk, “Yeryüzünde sürgünler devam ediyor. 161 yıl önceki acıyı unutmamak ve genç nesillere aktarmak için buradayız” dedi. Ölmez, “Kuzey Kafkasya halkları yurtlarından koparıldı. Kandıra, onlara yurt oldu. Bu acıyı unutturmamak görevimiz” diye konuştu. Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun, “Atalarımıza rahmet dilerken, başka soykırımlar yaşanmasın diye sesimizi duyuruyoruz” dedi.

NART ATEŞİYLE ANMA

Karaağaç Mezarlığı’ndaki törenin ardından Babalı Sahili’ne yürüyen katılımcılar, sürgün alanına ve Karadeniz’e çelenk bıraktı. Meşaleli yürüyüş sonrası yakılan nart ateşi, sürgünün dramını sembolize etti. Etkinlik, Çerkes toplumunun hafızasını canlı tutmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefledi.