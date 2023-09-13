Atatürk’ün trenden baktığı fotoğraf, Germencik İstasyonu’nu süslüyor

Gazi’nin trenden baktığı fotoğrafını görenler duygulu anlar yaşarken, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Atatürk’ün hatırasına yakışacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1935 yılından ebediyete kadar yurt gezilerine çıktığı beyaz trenden baktığı fotoğraf, Germencik Belediyesi tarafından Germencik İstasyonu’na resmedildi. Atatürk’ün vagondan baktığı fotoğraf ile Germencik İstasyonu’nun bütünleştiği anlar, bölgeden geçenlere de duygulu anlar yaşatıyor. Yağlı boya tekniğinin kullanıldığı çalışmada fotoğrafın altına, “Gazi Mustafa Kemal” yazısı da yerleştirildi. Fotoğrafın sağ bölümüne de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları logosu ile ’Germencik Belediyesi’nin TCDD Germencik İstasyon Şefliği’ne hediyesidir’ ifadelerine yer verildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşını ve aynı zamanda güzel İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutladığımız bu özel günde Germencik İstasyon binamızın cephesinde gerçekleştirdiğimiz Atamızın hatırasına yakışacak yağlıboya resim çalışmamızı tamamladık” değerlendirmelerinde bulundu.