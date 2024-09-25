Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan ilçesinde Haydere Mahallesi başta olmak üzere birçok mahalleye ulaşımı sağlayan yolda kaldırım çalışması ve asfalt serimi gerçekleştirdi.

Çizgi, logo ve yaya geçidi çalışmaları tamamlanan yol, daha güvenli ve modern haliyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kentimiz genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Güzel Aydın’ımızın tüm ilçelerinde yol yapım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor, tüm vatandaşlarımızı güvenli, modern ve konforlu yollar ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar; daha modern, güvenli ve konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.