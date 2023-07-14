Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evde çıkan yangına anında müdahale ederek bir faciayı önledi. 2 araç ve 12 personel ile müdahale edilen yangında, yangının başladığı dairenin üst katında mahsur kalan iki kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İtfaiye aracının sepetiyle kurtarıldılar

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangında mahsur kalan iki kişiyi balkondan sepet yardımıyla kurtarırken; olayda kimsenin burnu dahi kanamadan büyük bir facianın önüne geçildi. Kurtarılan vatandaşlar hızlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.