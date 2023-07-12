Açılışa Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP Efeler Belediyesi Meclis Üyesi ve Efeler İlçe Başkan Adayı Altan Kemerci, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve vatandaşlar ile Mahalle esnafı katıldı.

Aydın'ın Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde açılan Flamingo Emlak Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı'nın açılışına katılan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay kurdeleyi kesmeden önce şu sözlere yer verdi, “Gayrimenkul insanların yaşamı boyunca elde ettikleri birikimlerinin güvenceye kavuşturmak için kullanılan bir metadır. Bunun da gerçekleşmesini sağlayan gayrimenkul sektörüdür. Önemli bir sektör. Bu sektörün işi insanları mutlu etmektir. İyi bir iş kolu seçmişiniz. Sizin bu doğru, dürüst, iyi niyetli, topluma yararlı olan bu çalışmalarınızı hem size gelir getirmesi hem de toplumuzun birikimlerinin de doğru yönlendirilmesine katkı sağlayacağına umuyorum. Size ve ailenize mutluluklar getirmesini diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Flamingo Emlak Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı çatısı altında aile şirketini kurarak emlak sektörüne yeni bir soluk getiren işletme ortakları, Esil Çapan, Uğur Kerpiç, Nur Karasu ile birlikte Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay kurdeleyi keserek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Flamingo Emlak Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı şirketi adına konuşan Uğur Kerpiç ise şu ifadelere yer verdi, “ En başta farklı bir sektör için harekete geçmiştik ancak Türkiye şartları ve bu şartların ağırlığı bizi emlak sektörüne yönelmemizi sağladı. Potansiyel olarak kendimize güveniyoruz. Bu iş çin eğitim bilgi ve beceriye sahibiz. Var olan portföyümüz ve geniş bir ağa sahip olmamız hem Aydın hem de Türkiye genelinde yurt dışı bağlantılarımız ile daha geniş kitlelere hitap edeceğimize inanıyoruz. Açılışımızda bizi yalnız bırakmayan Başta Belediye Başkanımız Fatih Atay olmak üzere tüm dost arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Haber: Berna Aydın