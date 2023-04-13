Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 27- 30 Nisan 2023 tarihlerine ertelenen 10. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı; tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaları ve ziyaretçilerini ağırlayacak. Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 10.Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda; tarım, gıda ve hayvancılık sektöründeki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri sergileyecek olan firmalar yerini alacak.



S.S. 46 Nolu Aydın Pamuk Tarım Satış Kooperatifi alanında düzenleneceği, modern tarım, gıda ve hayvancılığın ihtiyaç duyduğu birçok donanım ve teknolojilerin tanıtılacağı 10. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getirerek bölge ekonomisine katkı sağlayacak. 2022 Ocak ayında düzenlenen fuarda 200 Milyon TL’nin üzerinde sıcak satış ile ülkemizin önemli tarım fuarlarından biri olan Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, başta Aydın ili olmak üzere ülkemizin dört bir yanından gelecek olan ziyaretçilere sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri yakından inceleme fırsatı sunarak, yeni iş imkânı bağlantılarının kurulmasına sağlayacaktır.





"Tarıma dair her şey bu fuarda oılacak"

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yoğun katılımlı bir fuar gerçekleştirmeyi planladıklarını ve tarıma dair her şeyin bu fuarda ziyaretçi ile buluşturulacağını ifade etti. Çondur, “2022 yılında fuarımız, 356 marka ile 315 bin 745 ziyaretçi sayısı ile ülkemizin önemli tarım fuarları arasında yer almayı başardı. 27-30 Nisan tarihlerinde düzenleyecek olduğumuz fuarımızla da katılımcı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmeyi, çiftçilerimizi yeni teknolojiler ile buluşturarak verimliliklerini arttırmayı, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı fuarımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.