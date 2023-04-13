Uzun uğraşlar ve büyük emekler neticesinde hayata geçirdikleri Tralleis Çocuk Müzesi’ne bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir talep olmasının kendilerini de şaşırttığını belirten Proje Adası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kılıç, “Sadece Aydın ve çevre illerden değil özellikle İstanbul’dan ramazan bayramı sonrasına yoğun rezervasyon aldık. Öğrencilerimiz, Çocuk Müzesi’nde hem tarihi, hem matematiği hem de fen bilimlerini eğlenerek öğreniyorlar. Bunun yanında özellikle İstanbul’dan gelen öğrencilerimiz Aydın’ın güzel havasının ve yeşilinin tadını çıkarıyorlar. Gelen bu talepler ne kadar isabetli bir iş yaptığımızın göstergesi oldu. Gelecek yıl Çocuk Müzemize İllüzyon Müzesi ve Oyuncak Müzesini de ekleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Çok kısa sürede gelen bu yoğun ilgi neticesinde rafta duran diğer projeleri de hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını ve aldıkları sonuçların kendilerini mutlu ettiğini belirten Proje Adası Genel Direktörü Metin Akyol, “Önümüzdeki günlerde MathPlay Kids Cafe projemizi de Çocuk Müzesi kapsamında hayat geçireceğiz. Okul öncesinden 4. sınıfa kadar Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Öğrenim Programı’na birebir uyumlu olan tam 374 oyunla çocuklarımızı aileleriyle birlikte haftanın yedi günü ağırlamak istiyoruz. Aileler keyifle kahvelerini içerken, çocuklar en zorlandıkları ders olan matematiği deftersiz, kağıtsız, kalemsiz bir şekilde oynayarak öğrenecekler” şeklinde konuştu.