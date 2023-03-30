Türkiye 14 Mayıs’ta önemli bir seçime gidiyor. Bu seçim kimileri için var olma, kimileri için yok olma önemini taşıyor.

Millet İttifakı CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde iyi bir rüzgar aldı ve yoluna devam ediyor.

Ancak her yerde olduğu gibi Aydın’da da milletvekili aday sıralaması kaosu devam ediyor.

Hiçbir zaman birinci sırayı kimseye vermeyen ve halkın içinde hiçbir zaman bulunmamış adeta Japon yapıştırıcısı gibi yapışmış bir Bülent Tezcan faktörü.

Ardından çok değer verdiği Süleyman Bülbül ve akrabadan torpilli Hüseyin Yıldız.

Beyler, bırakın şu Aydın’ın yakasını bir silkelenin gidin artık yeter.

Siz ya Aydın’da delicesine gece gündüz çalışanları görmüyorsunuz körsünüz. Ya da gerçekten bencil.

Keşke bir kere olsun gençlerin düşüncelerine kafa yorsanız kulak verseniz.

Bu CHP’li gençler sizin için gece gündüz çalışıyor ve sizler onlar sayesinde koltukta oturuyorsunuz bunu unutmayın.

Neyse mevcut hiçbir işe yaramayan milletvekilleri Bülbül, Yıldız ve bencilliği ile ön plana çıkan Bülent Tezcan bir yana dursun, gelelim aday adaylarına.

CHP eski İl Başkanı milletvekili olma hayali ile yola çıkan Ali Çankır, hiçbir zaman telefonlarına bakmayan İl Başkanlık döneminde bile ahaliden haberi olmayan bir Eczacı.

CHP’li Ali Çankır için çok güzel şeyler duymuyoruz. Hatta ve hatta kendi yakınları ve yakınında olanlar bile umutsuz ve isteksiz.

Neden mi? Çünkü, Ali Çankır’a ulaşmak Deveyi hendekten atlatmaktan daha zor.

O yüzden Ali Çankır’ın işi de zor. Kendinden olan kendine inanmıyor ise tanımayan vatandaş nasıl inansın?

Gelelim Tümer Apaydın’a! Tümer Apaydın, Yıllarca Bozdoğan Belediye Başkanlığı yapmış ve yaptığı görevde olduğundan çok fazla sevilen bir isim olmuş. Kendi ilçesi dışında bile birçok işe imza atmış ve vatandaşa bire bir dokunmuş bir kişilik. Ayrıca Tümer Apaydın’ı 24 saat tanıyın ya da tanımayın mutlaka o telefonuna bakar ve size geri dönüş yapar. Çünkü sözünün eri, insancıldır.

Evet sırada Evrim Karakoz var. Evrim Karakoz kendi halinde aman bana kimse dokunmasın bende kimseye dokunmayım halinde, kendi içine kapanık bir halde ortalarda bir oraya bir buraya dolaşıyor. Parti içinde sevilen saygı duyulan bir kişilik. Bana kalırsa aslında erken adaylık için. Risk almış olsa da ne yalan söyleyeyim keşke 1. Sıradan aday olsa.

CHP içinde karşılığı olan sevilen sayılan ve gerçekten çok kişinin derdine ortak olmuş ve gönülleri fehtetmiş tek kişi diyebilirim.

Şimdi sokağa çıkın ve sorun bu isimleri, bakın bakalım kim ön plana çıkacak.

Eğer Egosu ile meşhur BülentTezcan, yapıştığı yerden kalkar ve halkın içine girer ise o zaman belki doğru yolu bulur.

Yoksa kimse boşuna uğraşmasın.

Aydın’da milletvekilliği için CHP’ye şimdiden geçmiş olsun…

Kalın sağlıcakla…



