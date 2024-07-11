Son zamanlarda Sosyal medya savaşları dostları bile birbirine düşürdü, eski dostlar düşman oldu.

Son zamanlarda Aydın basının bir kısmı sosyal medya üzerinden yazar oldu.

Gazeteciliği bırakıp sosyal medya paylaşımları ile gündem oluşturmaya çalışıyorlar.

Ama nafile bir çaba oluyor.

Neden mi?

Çünkü sen, ben, bizim oğlan hesabı birbirlerine laf çarpıp duruyorlar.

Mesaj gideceği yere gidiyor gitmesine ancak, düşmanlarda güçleniyor.

Dün beraber yemek yedikleri, su içtikleri kişiler, bugün düşman oldu.

Aynı sofrada oturup karar alanlar, bugün kirli çamaşırları üzerinden birbirlerine mesaj gönderiyor.

Bunu yaparken ise asıl düşmanlarını görmezden geliyorlar.

Bazı basın mensupları üzerinden laf atma yarışı devam ede dursun, bakalım gündem daha nelere gebe kalacak.

Memlekette bu kadar sorun var iken, sığ bir gündem oluşturmak ise zarardan başka bir şey vermez.

Sosyal medya üzerinden yapılan her şey sadece suni ve sığ bir tartışmadan öteye geçmez.

Artık kimse ciddiye almadığı gibi, gülüp geçiyorlar.

Gazetecilik dersi verenlerde var, gazeteci gibi yazmaya çalışanda.

Bu işin sonu nereye varır bilmem ama gel gör ki bu gidişat iyi bir sonuç vermez.

Artık herkes aynaya bakarak bir düşünsün ve eski dostlarını düşman bilmesin…

Kalın sağlıcakla…