Cumhur ittifakı Germencik Belediye Başkan adayı MHP’li Halit Germen, hoş geldin sefa getirdin ama geç kaldın.

Yıllardır meclis üyesi olarak görev yapıyorsun ve aklın yeni başına geldi sanırım.

10 yıldır meclis üyesi olan Halit Germen, her ne hikmet ise birden çıkıverdi ortaya.

Halkın içinde olmayan, halkla hiçbir zaman iç içe olmayan Germen, bir anda halkçı oluverdi.

Aklın neredeydi bugüne kadar merak içindeyim.

Hayatın boyunca ve meclis üyesi olduğun 10 yıl içinde neler yaptın diye sorsam, 5 parmağı beşini bile doldurmaz.

MHP adayları içerisinde denenmiş İsmet Akın vardı, oda senin gibi birden çıkıvermişti ama hüsrana uğradı.

E ne yapalım, Abiniz AKP’li Mustafa Savaş gibi inatla denemeye devam ediyorsunuz.

Şimdi Sayın MHP’li Halit Germen,10 yıllık meclis üyeliği döneminde ne yaptın?

Sayın Halit Germen, nerde ikametgah ediyorsun?

Sayın Halit Germen, kaç kişinin derdine ortak olup çözüm ürettin?

Sayın Halit Germen, hangi köyde ya da hangi mahallede sorunlara çözüm buldun?

Sayın Halit Germen, Hangi mahallede kaç tane düğüne katıldın?

Sayın Halit Germen, sen kendi memleketin olan Ortaklar halkına faydan olmamış iken, diğer mahallelere nasıl fayda sağlayacaksın?

Sana mahalleleri tek tek say desem, sayamayacak kadar uzakken kime nasıl vaatler veriyorsun?

Bak, Mustafa Savaş abin gibi sende hüsrana uğrayacaksın. Benden söylemesi.

Hani öyle resimleri, pankartları ve afişleri boy boy asmakla seçim kazanılmaz.

AKP’li Mustafa abin sana güzel destek vermiş anlaşılan ama nerden geliyor bu değirmenin suyu sen onu söyle.

Sakın şu altın madenciler olmasın?

Ya da sakın jeotermaliler?

Maazallah aman dikkat!!!

Kalakalırsın ortada birde borçlu çıkarsın.

Benden söylemesi. Mustafa abin biletini almış Ankara’ya dönüyor.

Sende artık Söke’ye dönersin artık.

Ha bu arada Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş abimi severim. Ancak duyduğum ve gördüğüm kadarıyla oda üzülmüş sana destek veriyormuş. Ama dikkat et Sayın Germen, bugün destek verenler yarın neler verir ve isterler orasını sen düşün.

Sayın Halit Germen, önce kendini tanı sonra vatandaşları.

Artık millet sizin gibi reklam peşinde koşup, bugüne kadar gram faydası olmamış siyasetçilerin biletini çoktan kesti.

Daha yazacak o kadar çok şey var ki ama bir anda uykum geldi.

Bir daha ki sefere artık…

Bakalım bu değirmenin suyu nereden geliyor…

Kalın Sağlıcakla…