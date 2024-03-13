Her platformda Özlem Çerçioğlu, Mustafa Savaş’a sorular yağdırıyor ama cevap yok. Çünkü Mustafa Savaş'ın verecek cevabı yok.

Projeler, açılışlar, temel atma törenleri peş peşe gelirken, nedense Mustafa Savaş sus pus.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu her gün her yerde soruyor

Başkan Çerçioğlu: “ Sayın AKP’li Mustafa Savaş, sen bu yıkılan ve yıkacak olduğunuz yerlere ne yapacaksın.? Şehir hastanesi açıldığında, şehir içinde olan ve yıkılacak olan yerlere ne yapacaksın.? PTT binasını yıktınız. Emniyet Müdürlüğü 2.binası yıktınız. Adnan Menderes Stadyumu yıktınız. Sayın AkP’li Mustafa Savaş, bunların yerine ne yapacaksınız.?” diye her yerde her platformda soruyor.

Ama nedense AKP’li Mustafa Savaş sus pus, dut yemiş bülbül gibi.

Hakikatten bu yıktığınız ve yıkacak olduğunuz yerlere ne yapacaksınız?

Çine’de dorumlar köyü havasızında yıllar önce şarıl şarıl akan suyun önüne taşlar döşeyip sonra kumlarını ticari amaçla kullandığınız gibi aynı şekilde mi yapacaksınız.

Ya da, ben Aydın’a geleyim, şöyle bir bakayım, acaba nereden ne çıkarırım diye mi aday oldunuz?

Milletvekilliği döneminizde ki gibi diyeceğim ama zaten 1 Nisan’da yine ve yeniden Ankara’ya dönerek, kaçarak ve koşarak gideceksiniz ya hani, gelmişken nerede inşa ederim derdine mi düştünüz yoksa.

Sayın milletvekili Mustafa Savaş, milletvekili olarak bir fayda sağlamadığınız Aydın için, acaba Belediye Başkanı olduğunuzda nasıl bir fayda sağlayacaksınız?

Başkan Çerçioğlu ile aranızda olan farkı bildiğiniz halde, nasıl olurda yine ve yeniden yenilgiliyi hazmediyorsunuz?

Siz, Adnan Menderes Bulvarında esnafla ve vatandaşla buluşmaya çalışırken, benim gördüğüm ve gözlemlediğim, vatandaşın sizi tanımaması ve size kim olduğunu sorması, sizin kaybettiğiniz anlamına gelir.

Etrafınızda 2 fotoğraf makinası ve 3 kamera gezdirerek olmaz bu işler.

AKP İl Başkanınız bile eğer sizin yanınızda değil uzaktan sizi takip ediyorsa, siz kaybettiniz.

AKP İlçe Başkanınız siz vatandaşla sohbet ederken yanınızda değil arkanızdan gülüyor ise siz kaybettiniz.

Siz, Topuklu Efe yani bu memleketin gururu, garibanın annesi, Aydın’ın her karış toprağında yaşayan vatandaşın gönlünde taht kurmuş biri karşısında, sorulanlara cevap veremiyor iseniz kaybettiniz demektir.

AKP’li milletvekili Sayın Mustafa Savaş, siz bence şimdiden pes edin ve geldiğiniz yere geri dönün.

Çünkü bu Aydın halkı Özlem Çerçioğlu dışında kimseyi tanımaz.

Siz anca vekil olursunuz. Belediye Başkanlığı vekilliğe benzemez.

Siz rant peşinde koşarken, Topuklu Efe halkın, Aydınlının rantı, rahatı, huzuru için koşar.

Siz değil kim olursa olsun bu memleket Özlem Çerçioğlu’na Özlem Çerçioğlu ’da bu memlekete hayran.

O yüzden ne siz, nede feriştahınız Topuklu Efe için tek kelime edemezsiniz.

Çamur at izi kalsın politikasını bu Aydın halkı yemez, çünkü karnı tok.

Gözünüzü açın, önce etrafınızda olan yalancı ve yalaka tayfasına bakın, sonra başkalarına çamur atın.

Siz bu kafayla ve kadroyla, zor alırsınız tezkere.

Alacağınız ya uçak bileti, yada otobüs bileti…

Kalın sağlıcakla…