Sosyal Belediyecilik Aydın'da, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları sayesinde Türkiye genelinde örnek olmaya devam ediyor.

Seçim öncesi ve seçim sonrası Aydın’da neler oldu.

Seçim öncesi birçok vaat ve projeler açıklandı.

Her yerde hemen hemen kimse rakibi hakkında konuşmadı.

Adayların yeni proje üretme üstüne olan vaatleri dinledik.

Kimse kimseyle kavga etmeden bir seçim geçirdik.

Seçim sonrası ise verilen sözler yerine getirilmeye başlandı.

Çiçeği burnunda Belediye Başkanları birtakım hatalar yapsa da sözler yerine gelmeye başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, verdiği sözlerin yerine getirmeye başladı.

Büyük projeler ise, zaman içerisinde gerçekleşecek dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçim öncesi ve sonrası, Sosyal Belediyeciliği yine tüm Türkiye’ye örnek oldu.

Seçim öncesi Halk Ege Ette, Emekli kart ve Anne kart uygulaması başlatarak, birçok kişinin evine et, süt, peynir girmesini sağladı.

Kimi kesim bunun bir seçim yatırımı olduğunu söyledi ve kara propaganda yaptı.

Ama seçim sonrası gördük ki uygulama devam ediyor.

Özlem Çerçioğlu’nun her platformda söylediği, “Aydın’da hiç kimse yatağa aç girmez” sözünü hep duyduk. O yüzden Topuklu Efe her zaman vatandaşın yanında oldu.

En büyük sorun yoksulluk ve enflasyon ile mücadele etmek oldu.

Ülkemiz’ de açlık sınırı diye bir şey kalmadı. Çünkü tok olan açın halinden anlamadı…

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yine devreye girdi ve Aydın’da Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları ile bir araya gelerek, vatandaştan yana bir projeye hep beraber imza attılar.

Derin yoksulluk ve ekonomik krizin tavan yaptığı şu dönemde, büyük bir adım atarak Sosyal Belediyecilik anlamında ortak bir bildiri yayınladılar. Topuklu Efe, Vatandaşın dertlerine ortak olma noktasında olduklarını bir kez daha göstermiş oldu.

Yönetim anlayışın ortak akılla sürdürülebilir bir yaşam anlamında, Aydın’da bulunan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları ile hareket edeceklerini ve herkesin derdine ortak olacaklarını göstermiş oldular.

Topuklu Efe’nin talimatıyla, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü sosyal yardımlar kesintisiz sürüyor.

Birçok kişinin haberi olmasa da her gün binlerce insana sıcak yemek, aş gidiyor. En ücra köşede olan vatandaşa dahi el uzatan Topuklu Efe, bunu zaten yıllardır sürdürüyor.

Çiftçiye, hayvancıya, esnafa, vatandaşa, garibana, yani aslında kim darda ise Özlem Çerçioğlu orada olmayı sürdürüyor.

Bakalım şimdi bu ekonomik krizde, Aydın’da Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları ile ortak akılla daha ne güzel projeler ortaya çıkacak ve Türkiye’de örnek olacak.

Sen çok yaşa emi Topuklu Efe.

Bu Aydın insanının sana ihtiyacı var.

Kalın sağlıcakla…