Bugün yaptığım bir haber var.Yapmış olduğum haberin linkini buraya bırakıyorum...

Bugün yaptığım bir haber var.

Yapmış olduğum haberin linkini buraya bırakıyorum...

https://www.kent09.com.tr/baskan-tetik-ve-baskan-okmen-nerede-olduklarini-unuttular

Sonrasında Nazilli'de gazetecilik mesleğini yapan Arife kardeşim, arakadaşım haberi görünce kendi sosyal medya hesabından kendine özgü yorumlayarak paylaşım yapmış.

O paylaşımıda buraya bırakıyorum...

Bu yapılan paylaşımın ardından CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen, Gazeteci arkadaşımız Arife'ye wahsapp üzerinden mesaj atıyor....

O atılan mesajıda buraya bırakıyorum...

Gazeteci arkadaşımız Arife cevap vermeyerek sükunet içinde sessiz kalmayı tercih ederek, Pazartesi mesai başladığında suç duyurusu yapacağını bizzat beni arayarak söyledi. Bende iyi yaparsın cevap vermeye gerek yok dedim...

Sonrasında CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen, kendi sosyal medyasından bir paylaşım yaparak sanki o kelimeleri kendisi kullanmamış gibi cümleye "Sevgili Arife" Diye başlaması dikkatimi çekti. Ardından "bana saldırıyorlar" cümlesi tuzu biberi oldu.

Aslı hanımın paylaşımını buraya bıraktım...



Aslı Ökmen hanımın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının altına gayet saygılı ve seviyeli bir yorum yapma gereğini hissetim ve yazdım.

Ama ne hikmetse Aslı hanım benim yapmış olduğum yorumu silerek, sosyal medya hesabından engelleme tercihini kullandı.

Yapmış olduğum yorumu aynen buraya bırakıyorum...

Yazdığım yorum aynen şöyle;

"Çok güzel bir yorum yaparak başlamışsınız ve nekadar güzel fotoğrafıda oraya koymuşsunuz.

Alkışlıyorum sizi.

Madem bu kadar dürüst, bu kadar

kibar, doğruları konuşan, ve yalan konuşmayansiniz o zaman keşke bu yazınızda da, "Sevgili Arife" diye

başlayacağınıza, "Terbiyesiz sen kim oluyorsun da" Diyerek başlasaydınız yaziniza.

Siz orada cenaze töreni'nde fotoğraf

çektirip poz veren gördünüzmü? Yada çekip

yayınlayan? Neyse o konuya ayrıca deyineceğim...

Ancak siz burada ne kadar kibar ve naziksiniz. Keşke burada olduğu gibi arka planda da, o nazik ve kibar haliniz ile konuşup Gazeteci arkadaşımız Arife'ye tehdit, hakaret içerikli bir mesaj

atmasaydınız.

Buradaki yazınızda ise "Bana saldırıyorlar"

yazmişsiniz. Ben bunu refleks, talihsiz bir cümle olarak kabul ediyorum zira gazeteci köpek değildir saldırıp sizi

Isırmaz.

Haberi ben yaptım. Sizi tanimam bilmem hiç görüşmedim, hiç sohbetim, hiçte bir

selamlaşmamız olmadı.

Haberden içeriğinden çok rahatsız oldu iseniz basın savcıilıiğı diye bir makam var adliyede. Gider suç duyurusunda bulunursunuz hukuken hakkınızı

ararsınız.

Banada mahkemeden bir yazı bir tebligat gelirse, haberin kaldırılması yada her neyse gereğini yaparim.

Ama iş hakarete, tehdite girerse başka yönlere kayar ve hiç hoş olmaz.

Şimdi ben o çekilen fotoğrafla ilgili genel bir köşe yazısı da yazdım inşallah yarın yayinlayacağım. 0 karede olanların tümü için.

Sizden ricam saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde sizsiyasetçisiniz ben ise gazeteciyim. Sizi eleştiririm, sizinle ilgili haber yazarim. Ama ahlak sinirlarını

aşmayan, manevi değerlerinizi incitmeyen ve seviyeli bir şekilde bunun gereğini yaparım.

Sizdende ricam ayni şekilde olmanız...

Teşekkür eder iyi akşamlar dilerim saygılarımla."



Ekran görüntüsinüde buraya bırakıyorum..



Şimdi CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen, siz değil İlçe Başkanı siyasetçi bile olamazsınız.

Eğer bu şekilde yapar iseniz zaten sizi muhattap olarak almam.

Çünkü o makamda oturan bir İlçe Başkanına yakışmayan hareketler bunlar.

Eleştiriye açık değilseniz bence o koltukta oturmayın.

Eğer her yapılan habere bu denli tepkiler verecekseniz siyaset yapmayın. Zira sizin kullandığınız o kelimeleri ben bir erkek ve insan olarak kullanmaya utanırım...

Siz gidin başka bahçelerde top oynayın, örgü örün, ne bileyim daha güzel eleştirisi olmayan, haberinizin yapılmayacağı yerlerde çalışın.

Eğer o makamda oturuyor iseniz, bunlarada lütfen açık yüreklilikle göğüs gerin.

Ama siz sosyal medya üzerinde kibar ve nazik, arka planda farklı ağza alınmayacak sözler dile getirerek kendinizi küçük düşürmekten başka birşey yapamazsınız.

Beni heryerden engelleyebilirsiniz ama unutmayın ben bir gazeteciyim. Benim mecram sosyal medya değil...

Sizin engellemeleriniz sizin korkunuz, yalanlarınızın ortaya çıkma korkusu...

Bu sizin kişiliğiniz, kafekteriniz saygı duyarım...

Lütfen dürüst olun o yazdığınız paylaştığınız yazıya " Ben küfür ettim, tehtit ettim, hakaret ettim ama burada bunları yazamadım. Çünkü ben bir melek misaliyim. Yaptığım, ağıza alınmayacak şeyleri burada beni kötü bilmeyin diye yazamadım. Ben iki yüzlü bir insanım" diye eklerseniz ben söz veriyorum size, sizden özür dileyeceğim.

Ama yazmazsanız, hem hukuki yollardan, hemde yayın organımdan yazdıklarınızı tek tek ifşa edeceğim.

Kalın sağlıcakla....

Mehmet Cemil Ağırbaşer