Halit Germen ile İsmet Akın arasında geçen bir ses kaydı var ve bu kayıt elden ele geziyor. Peki işin muhatapları ne yapıyor?

Bu ses kaydının sosyal medya hesabında yayınlanıp ardından kaldırılması var.

Kafada bir sürü tilki ve soru işareti var.

Kimileri ses kaydının montaj olduğunu söyler iken, kimileri ise gerçek olduğunu iddia ediyor.

Aslına bakarsanız görünen köy kılavuz istemez.

MHP’li Cumhur ittifakı Germencik Belediye Başkan adayı Halit Germen, çıkan ses kaydı hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

Sonra üstüne bir video çekip paylaşıyor.

MHP’li Germen şöyle diyor; “ Dün gece sosyal medya üzerinden servis edilen ses kaydı beni çok üzdü hem de diğer yandan çok sevindirdi.”

Pardon Sayın Germen, üzüldüğünü anladık ancak bunun neresine sevindin onu anlamadık…

Sonra şöyle devam ediyor Sayın Germen; “Bunun adı iftiradır. Öyle çamur at izi kalsın siyaseti artık bitti.”

Sayın Halit Germen, sen şimdi neden böyle bir açıklama yapma gereği duydun?

Madem kabahatin yok, madem ilgin alakan yok, kime ne açıklaması yapıyorsun?

Bakın, “çamur at izi kalsın” siyaseti sizin işiniz.

Çünkü ilk hedefin CHP’li Germencik Belediye Başkan adayı Burak Zencirci oldu.

Sen şimdi kimin nereden servis ettiğini bilmediğin bir ses kaydını, Burak Zencirci’yi suçlayarak “çamur at izi kalsın” siyaseti yapmış olmuyormusun?

Paylaştığın videoda kendi sesin tutuk halde, kalkıyorsun Burak Zencirci’yi alet ediyorsun.

MHP’li Sayın Halit Germen, kendiniz bir kurgu hazırlayıp, sonra bunu yazarak hem yönetmen, hem oyuncu, hem de figüranlık yapamazsın.

Sizin bu oynadığınız oyunlara milletin karnı tok.

Kendin mağdur edebiyatı yaparken aslında kendi kendini ele verdiğinin farkındasındır umarım.

Hem ses kaydı için iftira, çamur atıyorlar diyeceksin, hem de aynı çamuru alıp karşı tarafta rakibinin üzerine atacaksın.

Yok öyle bol keseden atıp tutmak.

Elbet kurduğunuz bu tiyatro sahnesinin perde arkası çıkar.

Bakalım o zaman nasıl bir video çekip atacaksın.

Sayın MHP'li Halit Germen, ne demişler " KARAMANIN KOYUNU SONRA ÇIKAR OYUNU"

Cuma günü görüşmek üzere…

Kalın Sağlıcakla…