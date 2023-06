Gülümseyen yüzü ve kalitesiyle Aydın'da farkını ortaya koyan Şenay Butik, yaz sezonu ürünleri vitrinde yerini aldı. Kendini özel hisseden kadınların adresi olmaya devam eden Şenay Butik yaz sezonu ürünleri ile göz kamaştırıyor.

Her gün yeni moda tasarımı ürünleri ile müşterilerine özel ilgi gösteren Şenay Butik, adından sıkça söz ettirerek kalitesini ortaya koymaya devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 63/A Efeler Aydın’da hizmet veren Şenay Butik ayrıca Türkiyenin neresinde olursanız olun kargo ile en şık ürünleri adresinize kadar gönderiyor. Şenay Butik hafta içi ve hafta sonları müşterilerine hizmet verirken, Sosyal medya üzerinden tanıtımını yaptığı ürünleri ile kadınların ilgi odağı oldu.

Şenay Butik ürünlerine aşağıda verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.instagram.com/senayybutik/

Sattığı ürünlerin kalitesi ve şık olmasının ayrı bir ayrıcalık olduğundan bahseden Şenay Butik, müşterilerin seçici olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; “ Yaza biraz geç girdik ancak yaz sezonu ürünlerimiz her gün yeni modellerle vitrindeki yerini alıyor. Sürekli modayı takip ederek çıkan her yeni ürünü vitrinimde bulundurmaya çalışıyorum. Kendi beğendiğim ürünleri özellikle sipariş veriyorum ve bunları bizzat kendim sosyal medya üzerinden tanıtıyorum. Özellikle seçici olduğum için video ve fotoğraflarla instagram ve facebook sayfamda paylaşıyorum. Gelen müşterilerimin “instagram da gördük size çok yakışmıştı” diyerek gelmeleri ayrıca beni mutlu etmeye yetiyor. Gelen herkes benim için ayrı bir özel çünkü kadınlar kendilerini özel hissetmek ister ve işte bende tam bu anlamda devreye giriyorum. Her kadın güzel ve özeldir. İnstagram ve facebook sayfamı takip ederek bana ulaşabilirler” dedi.