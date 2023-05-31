Uzun yıllar ortalamasına göre Şubat ayında metrekareye 85,3 kilogram yağışın düştüğü Aydın’da bu yıl sadece 6,6 kilogram yağış düşmüştü. Mayıs ayında ortalamanın 2 katı yağış alan Aydın’da kuraklık sıkıntısı sona erdi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri yağışlardan çiftçilerin ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için il genelinde bölge bölge anlık uyarı yapmaya başladı.

Uzun yıllar ortalamasına göre yıllık metrekareye 626,7 kilogram yağış alan Aydın ili bu yıl en kurak kış mevsimini yaşadı. Uzun yıllar ortalamasına göre (1 Ekim 29 Mayıs tarihleri arasında) metrekareye 603,7 kilogram yağış alan Aydın ilinde 2022 yılının 1 Ekim 29 Mayıs tarihleri arasında metrekareye ortalama 559,4 kilogram yağış düşerken 2023 yılının aynı döneminde 478,9 kilogram yağış düştü. Bölgede bugün ve Cuma günü de şiddetli yağış olması beklenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için hava durumu hakkında sık sık vatandaşları bilgilendiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre uzun yıllar ortalamasına göre metrekareye 42,5 kilogram yağış düşen Aydın’da bu yıl 29 Mayıs günü yapılan ölçümlere göre gerçekleşen yağış miktarı 85,5 kilogram olarak ölçüldü. Son 24 saatte gerçekleşen yağışlarla birlikte bu miktarın 100 kilograma yükselmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Aydın’da son 8 aylık yağış miktarı

Uzun yıllar ortalamasına göre Ekim ayında metrekareye 44 kilogram yağış alan Aydın’da 2022 yılı ekim ayında sadece 0,7 kilogram yağış düştü. Ortalama 84,2 kilogram yağış düşen Kasım ayında ise 81,8 kilogram yağış düştü. Aralık ayında ise metrekareye ortalama 113,8 kilogram yağış alan Aydın’da 2022 yılında sadece 68 kilogram yağış düştü. Ocak ayı yağış ortalaması 111,1 kilogram olan Aydın’da 2023 Ocak ayında ise 133,9 kilogram yağış düştü. Bu yıl oldukça kurak bir Şubat ayı yaşanan Aydın’da metrekareye ortalama 85,3 kilogram yağış düşerken sadece 6.6 kilogram yağış düştü. Mart ayı ortalaması 70,4 kilogram olan Aydın’da 85,9 kilogram, ortalama yağış miktarı 52 kilogram olan Nisan ayında ise 59 kilogram yağış düştü. Son yılların en yağışlı Mayıs ayının yaşandığı ilde ortalamanın 2 katından fazla yağış gerçekleşti.

30 Mayıs itibariyle metrekareye 522,3 kilogram yağışın düştüğü Aydın’da bahar yağışları ile kuraklık tehlikesi atlatılmış oldu.