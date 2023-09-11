Kocaeli’de 3-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen U-22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden genç sporcu Meryem Kaçar, büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada dikkatleri üzerine çeken Kaçar, 66 kilogram kategorisinde yarışarak Türkiye ikincisi oldu. Meryem Kaçar, zorlu müsabakalarda gösterdiği üstün performansıyla göz doldurdu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç boksör, başarısıyla Aydın’ı gururlandırırken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Meryem Kaçar’ı ve Milli Takım Baş Antrenörü Yavuz Kılıç’ı bu önemli başarılarından dolayı tebrik ediyor, Türk boksunun gelecekte daha parlak günler görmesini diliyoruz” dedi.

