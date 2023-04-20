Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar da güneş gözlüğü kullanımına yönelirken, uzmanlar da güneş gözlüğü kullanımının moda için değil sağlık için olması gerektiğini hatırlattı. Göz sağlığı açısından çocuklarda da güneş gözlüğü kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özsoy Optik Mağaza Müdürü Serhat Taşpınar; “Özellikle yaz ayı döneminde çocuklar sahil kenarında ya da parklarda bolca vakit geçirdiği için, göz sağlığı açısından güneş gözlüğü kullanımını ihmal etmemeliyiz” dedi.



Dışarıda vakit geçirirken maruz kalınacak güneşin zararlı ışınları olan ultraviyole ışınlarını hesap etmek gerektiğini ifade eden Taşpınar; “Kendimiz için güneş gözlüğü kullanırken, çocuklarımızı bu konuda ihmal edebilmekteyiz. Çocuklara güneş gözlüğü alırken kaliteli olmasına dikkat etmek gerekir. Göz sağlığı için uygun olmayan, kalitesiz sertifikasız güneş gözlükleri faydadan çok zarar verebilmektedir. Öncelikle alacağımız gözlüğün garantili ve sertifikalı olmasına dikkat edelim. Seçtiğiniz gözlük yüzde 100 UV filtreli olan bir gözlük olsun. Hem cam hem de çerçeve kaliteli ve kırılmayan materyalden seçilmelidir. Gözlük camları polikarbonat içerikli olmalıdır. Polikarbonat camlar hem dayanıklı hem de yüzde 100 UV filtreli olan camlardır. Kırılmaya dayanıksız olan reçinelerden üretilmiş olanlar tercih edilmemelidir. Çerçeve de aynı şekilde kırılmaya dayanıklı olmalıdır. Gözlük çocuğumuzun ve ebeveynlerin yüzüne tam oturmalıdır. Güneş gözlüğünün çerçevesi kimyasal maddeler barındırmamalı, yoksa hassas ciltlerde alerjik reaksiyonlar oluşturabilir” dedi.