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Başkan Arif Kunur, yönetimi ve üyeleri Yetişkin'i, Tingader binasında ağırladı.

Basının sıkıntılarını ve gazetecilik mesleğinin içinde bulunduğu durumu öncelikli değinen Yetişkin, akabinde yeni bir siyasi yüz olarak aday adaylığı süresince yaptığı çalışmaları aktardı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan aday adayı TİNGADER’e başarılar dileyerek, basın mecrasında bu tür oluşumların mesleğe güç katacağını belirterek teşekkürlerini iletti.

Aydınlı ve evli iki kız çocuğunun olduğunu belirten Anıl Yetişkin: " Ben Aydınlı olarak ve bu memleketin her sokağını her köşesini bilen biriyim. İlk okul 4. sınıfında iken avukat olacağımı kafama koymuştum. Yıllar yılları getirdi ve ben avukatlık yanı sıra Gökhan Bozkurt döneminde yönetimde yer aldım. Sonra seçimde Aydın Baro Başkanı olarak görev aldım. Ben hiç bir siyasi partinin güdümünde olmadım ve hiç bir kimsenin adayı değilim. Ben hayatım boyunca hep Atatürk düşüncesi ve zihniyeti ile büyüdüm çizgim de bu yönde oldu. Beni herkes tanır bilir. Ben öyle kazandan çıkan yada rasgele bir aday adayı olmadım. İstedim ve isteğim doğrultusunda bana nasip oldu. İnşallah aday olur ve seçilir isem bu Aydın'a hizmet, sevgi ve barış getireceğim" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı