Aydınspor Masterlar, Aydın’ın gururu oldu

Türkiye’de düzenlenen çeşitli turnuvalarda şampiyonluklar elde eden Aydınspor Masterlar Takımı, yeni bir başarıya daha imza attı. Geçmiş yıllarda amatör ve profesyonel liglerde futbol oynayan oyunculardan oluşan Aydınspor Masterlar Takımı, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen ‘Geleneksel Ayvalık Dostluk ve Kardeşlik Masterlar Turnuvası’na katıldı. İki grupta toplam 8 takımın mücadele ettiği şampiyona büyük heyecana sahne oldu. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen turnuvada Aydınspor Masterlar Takımı, Edremit’i 4-2, Karşıyaka ve Alaybey’i 2-0, Edirne Veteranlar’ı 3-1, Ayvalık’ı ise penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek finale yükseldi. Aydınspor Masterlar, finalde karşılaştığı Saruhanlı’yı da 3-1’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşma sonunda Aydınspor Masterlar, Takımı, şampiyonluk kupasını aldı. Geçtiğimiz yıllarda aynı turnuvada şampiyon olmayı başaran Aydınspor Masterlar, bir kez daha aynı turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. Şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarıya imza atan Aydınspor Masterlar, kentin gururu oldu.

Aydınspor Masterlar Takımı oyuncusu ve başkanı Barış Mayadağ, “Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Kupa ve güzel hatıralarla Aydın’a döndük. Aydın’ımızı en iyi şekilde temsil ettiğimiz için gururluyuz. Şampiyonluğumuzu Aydın halkına armağan ediyoruz. Bize otobüs desteği sağlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ediyorum. Tüm ekibimi de mücadelelerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Mayadağ, 13-15 Ekim günleri arasında Kuşadası Adakule’de düzenlenecek olan Kuzey Cup turnuvasına da katılmayı planladıklarını söyledi.



