Koçarlı Belediyesi Ertaş’ı unutmadı

Koçarlı Belediyesi tarafından, Türkülerinde Anadolu insanının acısını ve kederini dile getiren halk ozanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Müşahhas Olmayan Kültürel Miras çalışmaları çerçevesinde ’Yaşayan İnsan Hazinesi’ olarak kabul edilen Neşet Ertaş anısına Koçarlı Belediyesi Yüzüncü Yıl Sosyal Tesislerinde ’Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Anısına’ isimli anma etkinliği gerçekleştirildi.

Gecede, usta ozan Ertaş’ın sevilen ve dillerden düşmeyen eserleri Koçarlı Belediye korosu eşliğinde seslendirilirken, sinevizyon gösterisi ile de Neşet Ertaş’ın hayat hikayesi anlatıldı.

Koçarlı Belediyesi Yüzüncü Yıl Sosyal Tesislerini dolduran ve Neşet Ertaş’ın unutulmaz türkülerini seslendiren Koçarlı Belediye korosu öğrencilerini dinleyen vatandaşlar keyifli bir akşam geçirirken düzenlenen etkinliğe ilgi ise yoğun oldu. Gecede davetliler, bazen coşkuyla bazen de hüzünle türkülere eşlik etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan anma gecesi hakkında yaptığı açıklamada, sazı, sözü ve duruşuyla herkesin gönlünde taht kurmuş Türk Halk Müziği ozanlarımızdan Neşet Ertaş’ı anma adına anlamlı bir gece düzenledik diyerek, “Öncelikle herkesin gönlüne taht kurmuş büyük ustayı rahmetle anıyoruz. Hayata dokunuşu, insan sevgisi ve bozlak kültürünün en büyük temsilcilerinden olan Neşet Ertaş’ı, gelecek nesillere aktarmak istedik. Özellikle belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize, Anadolu kültürümüze sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bozkırın Tezenesi’ne bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum“ şeklinde konuştu.

Gecenin sonunda koronun performansı, müzikseverler tarafından alkışlanırken, Başkan Kaplan koro öğrencilerine gerçekleştirdikleri programdan dolayı teşekkür etti.



