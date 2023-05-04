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CHP İl binasına asılan afişte Ali Gaffar Okkan ve Sinan Ateş'in fotoğrafları yer aldı. Üstünde "Ali Gaffar Okkan'ın ve Sinan Ateş'in hesabını soracağız! Unutmadık, unutturmayacağız!" sözlerine yer verildi.

Suikaste kurban giden Şehit Ali Gaffar Okkan ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamaktan kaçınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mitingi öncesi CHP Aydın İl Başkanlığı binasına bir afiş asıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün Aydın'da yapılan mitingi öncesi kentte hareketlilik yaşandı.

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