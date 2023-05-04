CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ile birlikte, Aydın 3. Sanayi Sitesi’nde esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Bülent Tezcan’ın ziyaret ettiği oto kaporta boyacısı esnaf, bir yıl önce 130 lira olan bir kutu boyanın şimdi bin 200 liraya çıktığını söyledi. Macunun 100 liradan 280 liraya, zımparanın 2 liradan 12 liraya çıktığını ifade eden esnaf, geçen yıl bin lira olan dükkan kirasının ise şu anda 8 bin lira olduğunu dile getirdi.

Esnaf ziyaretini tamamlamasının ardından, açıklamada bulunan Tezcan, “Kaportacı, boyacı, döşemeci, marangoz kime giderseniz gidin bütün malzemelerde fiyatlar beş kat, altı kat, 10 kat artmış ama esnafın müşteriden istediği fiyatlar bu kadar yükselemiyor. Çünkü esnaf, ‘Bu kadar isteyemiyoruz, istersek problem yaşıyoruz’ diyor. Onun için bu dönemde esnafın özellikle bu maliyetler karşısında geçim sıkıntısı ile ilgili çok büyük sıkıntısı var.”

14 Mayıs’tan sonra bu meseleleri çözmek için iktidara geleceklerini ifade eden Bülent Tezcan, “Önceki ziyaretlerimizde olduğu gibi sokakta vatandaş, dükkanında esnaf değişim istiyor. Türkiye’nin değişime hazır olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye’nin geleceği açısından umut ve mutluluk verici bir gelişme” şeklinde konuştu.