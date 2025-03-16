Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında afet konutlarının inşa edildiği TOKİ ve Emlak Konut GYO şantiyelerini ziyaret etti, örnek daireleri inceledi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Onikişubat ilçesinin Altınova Mahallesi’ndeki TOKİ şantiyesine gitti.

629 konutun inşa edildiği bölgedeki çalışmalar hakkında mühendislerden bilgi alan Bakan Kurum, örnek daireyi inceledi. Bakan Kurum, daha sonra Emlak Konut GYO’nun Güneşevler-Doğukent şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum’un son durağı İsa Divanlı Mahallesi oldu. TOKİ tarafından yapımına başlanan 263 konut ve 88 iş yerinin bulunduğu bölgede vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, mahalledeki bir başka parsel için de kentsel dönüşüm sözü verdi.