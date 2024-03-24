Balkan ülkeleri Bulgaristan ve Romanya 31 Mart'ta Schengen Bölgesine katılma sürecini başlatacak.İSTANBUL (İGFA) - Romanya ve Bulgaristan 31 Mart'ta hava ve deniz sınırlarındaki kontrollerin kaldırılmasıyla Schengen Bölgesi'ne katılma sürecini başlatacak.

İki ülkenin Schengen Bölgesine tam anlamıyla katılmasını sağlayacak olan kara sınırlarındaki kontrollerin kaldırılmasına ilişkin görüşmeler ise halen devam ediyor.

Her iki ülke de 2007 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen, diğer birçok Avrupa vatandaşının aksine, diğer AB ülkelerine girişte pasaport göstermek zorundalar.

euronews'in aktardığı habere göre 2024 yılında iki ülke için sınır kontrolleri basitleştirilecek ve muhtemelen diğer pek çok husus da değişecek. Bulgaristan ve Romanya'nın, Schengen Bölgesi'ne yeni giren ve girişinden bu yana fiyatları yükselttiği için eleştirilen Hırvatistan'ın izinden gidip gitmeyeceği konusunda pek çok spekülasyon var.

Bulgaristan ve Romanya'nın Hırvatistan'ın yaptığı gibi mevcut para birimlerini yakın gelecekte Euro'ya çevirmeleri beklenmiyor.

FİYATLAR ARTACAK MI?

Söz konusu haberde bölge uzmanlarının katkısıyla, 31 Mart'ta yaşanabilecek değişimleri şöyle sıralandı:

The Family Cruise Companion blogunun kurucusu ve seyahat uzmanı Elaine Warren, Schengen Bölgesi'ne geçişin, potansiyel turistleri kaçırabilecek fiyat artışlarına yol açmayacağı konusunda umutlu. Warren "Artan rekabet, turistik yerlerde fiyatların çok keskin bir şekilde yükselme eğilimini dengeleyebilir. Seyahat edenlerin sınır ötesi fiyatları kolaylıkla karşılaştırabilmeleri sayesinde oteller ve diğer işletmeler fiyatlar konusunda rekabetçi kalmak isteyeceklerdir," dedi.

Yine de tam olarak neler olabileceğini söylemek için henüz çok erken gibi göründüğünü ifade eden Warren, "Bazı maliyetlerin Schengen ülkeleri arasında kademeli olarak daha uyumlu hale gelmesi de mümkün. Ancak genel olarak, etkilerin karışımı - daha fazla ziyaretçi ama aynı zamanda daha şiddetli rekabet - fiyat etkilerinin net olmayacağını gösteriyor. Popüler noktalar mütevazı artışlar görebilirken, kırsal alanlar ve tüketici fiyatları aşağı yönlü baskılarla karşı karşıya kalabilir," diye konuştu.

Küresel bir fintech şirketi olan Conotoxia'nın Stratejik Müşteriler Departmanı Başkanı Robert Blaszczyk ise, değişikliklerin net olmadığını ancak hem ülkeler hem de ziyaretçiler için umut olduğunu belirtti.

Lucia Polla bir seyahat uzmanı ve Viva La Vita adlı seyahat blogunun kurucusu, kendisi hem Romanya hem de Bulgaristan hayranı ve Schengen Bölgesi'ne geçişin bu ülkeleri yeni nesil turistlere açacağından umutlu. Balkan ülkelerinin daha fazla turist çekmeye çalışırken bunu dikkate alacaklarını uman Polla, değişimin hem çevreye, hem de ziyaret ettiğimiz toplumlara fayda sağlayarak yerel kültürlere ve sorumlu turizm uygulamalarına daha fazla değer verilmesini teşvik edebileceğini düşünüyor.

ROMANYA VE BULGARİSTAN AŞIRI TURİZMİN KURBANI OLABİLİR Mİ?

Öte yandan iki ülkenin Schengen Bölgesi'ne girişinin turizmi artıracağı ve ekonomilerini destekleyeceği açık olsa da, Avrupa genelinde çok yaygın olan aşırı turizmin yakında bir sorun haline gelebileceğine dair endişeler var. Bir konaklama rezervasyon platformu olan CuddlyNest'in COO ve CPO'su Ritesh Raj, "Schengen'e dahil olmanın Romanya ve Bulgaristan'daki popüler destinasyonlarda aşırı turizme yol açabileceğine" inanların başında geliyor.