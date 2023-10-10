Küresel iklim krizi ve kurak geçen yaz Aydın’da barajların su seviyesinin de ciddi anlamda etkiledi. Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olan kentte üretimin devam etmesini birinci önceliği olmasının yanı sıra yaşamın da en önemli gereksinimi olan suyun azaldığı rakamlarla ortaya çıktı. Aydın İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı 4. Dönem toplantısına katılan Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, barajların doluluk oranlarıyla ilgili verileri paylaştı.Köleoğlu, Aydın genelinde 9 Ekim 2022'de yüzde 14 olan baraj doluluk oranının bu yıl yüzde 11’e gerilediğine dikkat çekti.

Aydın genelindeki barajların doluluk oranları ise şöyle oldu:

Adıgüzel Barajı yüzde 12, Kemer Barajı 7, Çine Adnan Menderes Barajı yüzde 9, Gökbel Barajı yüzde 14, İkizdere Barajı yüzde 12, Topçam Barajı yüzde 16, Karpuzlu Yaylakavak yüzde 24, Karacasu Barajı yüzde 24.