İstasyon Meydanı’ndaki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, İzmir Tire Bandosu eşliğinde Atatürk’ün 1935-1938 yılları arasında tören arabası olarak kullandığı otomobilin replikasının yer aldığı kortej yürüyüşü ile devam etti.

Kutlamaların Sümer Kampüs’te gerçekleştirilen bölümünde; günümüzde müze olarak kullanılan idari bina gezilerek yetkililerden bilgi alındı.

“BU MİRASIN YAŞATILMASI ÜLKEMİZİN SORUMLULUĞUNDADIR”



Gıdı Gıdı Treni’nin incelenmesinin ardından günün anlam ve önemine dair konuşan ADÜ Nazilli MYO Müdür Vekili Doç. Dr. Serap Gökçe Esin: “Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün ‘Her fabrika bir kaledir’ sözünün vücut bulmuş halidir. Bir yaşam merkezi de olan ‘Sosyal Fabrika Projesi’nin ilk örneği bu merkezde, makinelerin çalışmaya başlaması ile Ulu Önder ‘işte halka refah verecek sesler’ demiştir. Bugün makineler susmuş olsa da, bu büyük miras farklı bir şekilde eğitim, ilim, irfan yolunda halkımıza hizmet etmekte ve geleceğimiz gençlerimizin yetişmesinde bir kale olarak hayatına devam etmektedir. Bu muazzam yapının son haline tanıklık etmek bizleri derinden üzmektedir. Çaba sarf edenler var ama bu değerli mirasın korunması ve yaşatılması ülkemizin sorumluluğunda olmalıdır” sözlerini kaydetti.

ATATÜRK 86 YIL ÖNCE BUGÜN NAZİLLİ’YE İL OLMA SÖZÜ VERDİ

Atatürk’ün 86 yıl önce Nazilli’ye il olma sözü verdiğini bir kez daha hatırlatan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Atatürkümüzün 86 yıl önce Nazilli'ye geldiğinde kullandığı araç buradaydı, açılışa katkı sunan Tire Bandosu burada. Bize o günü yeniden yaşattılar, bunun için çok teşekkür ediyorum. Bu topraklar 6 bin yıldır, zenginlik refah ve sağlık içerisinde yaşanan topraklar. Bu topraklar düşmanın silahla, canla karşılandığı topraklar. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Buldan ya da Sarayköy'de yapılması planlanan fabrikanın Nazilli'ye açılmasını talimat etmişler ve o günden sonra bu şehir yeniden eski günlerine dönmüş, inanılmaz bir güçle ayağa kalkmış 1984 yılına kadar hem Aydın'dan hem Denizli'den içtimai ve iktisadi olarak büyük bir şehirdir. Bugün hocamızın da bahsettiği gibi bir kültür merkezi olarak gençlerimize hizmet vermektedir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimizi sunuyoruz. 86 yıl önce bugün burada il olma müjdesi verilmiştir. İnşallah bu yıl bu hayal gerçek olur. O eski günlerine, çoğu ilden daha büyük olduğu gücüne yeniden kavuşur” ifadelerine yer verdi.

Sümerbank’taki etkinliklerin ardından Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda bu yıl ikincisi düzenlenen Geçmişten Geleceğe Nazilli Sempozyumu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 86. yıldönümü etkinlikleri bugün saat 19.37’de Belediye Meydanı’nda Grup Katre’nin ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri’ ile devam edecek.

II. Geçmişten Geleceğe Nazilli Sempozyumu 9-10-11 Ekim tarihlerinde Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda alanında uzman akademisyenlerin sunumları ile devam edecek.