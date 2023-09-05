Efeler’i ’marka kent’ yapmak için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, çok sayıda projeyi hizmete sunmaya devam ediyor. Bu projelerden biri de Efeler Belediyesi tarafından İmamköy’de yapımı tamamlanan Doğa Otel ve Restaurant oldu. Resmi açılışının 25 Eylül Pazartesi günü yapılması planlanan otelde, Başkan Atay ve meclis üyeleri incelemelerde bulundu.

Meclis üyeleri, doğayla iç içe tatil ve çeşitli etkinlikler yapma fırsatı sunan oteli çok beğendiklerini ifade etti. Termal havuzu da bünyesinde bulunduran projenin, ilçenin tanıtımına ve ekonomisine önemli bir katkı sunması hedefleniyor.