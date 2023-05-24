Başkan Çerçioğlu, Çine'ye Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar 422 kilometre yol, ASKİ’nin de 200 kilometre altyapı hattı yaptığını söyledi. Çerçioğlu, Büyükşehir tarafından bugüne kadar Çine’ye yapılan yatırımların güncel rakamlarla da toplam 596 milyon lira olduğunu hatırlattı. Muhtarların Büyükşehir Belediyesi'nden yeni taleplerini de dinleyen Başkan Çerçioğlu, planlamalar dahilinde tüm talepleri yerine getireceklerini söyledi. Toplantıda muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi'nin ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün mahallelerinin her ihtiyacını karşıladığını söyledi. Büyükşehir'in AYBA hizmetlerinin de özellikle ekonominin kötü olduğu bugünlerde birçok vatandaşın imdadına yetiştiğini ifade eden muhtarlar, verilen hizmetler için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Muhtarlar ayrıca Başkan Çerçioğlu ile çalışmaktan çok mutlu olduklarının altını çizip kendilerine verdikleri destekler için minnettar olduklarını belirtti.

Çine Muhtarlar Buluşması'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ve CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin de katıldı.