Vatandaşlar, pazardan alışveriş de yapan Başkan Çerçioğlu'na fiyatların çok yüksek olmasından yakındı. Pazar ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvelikili Evrim Karakoz, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP Aydı İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Sultanhisar İlçe Başkanı Davut Yavuz da eşlik etti.

Aydın genelinde vatandaşlarla buluşmalarına devam eden Başkan Çerçioğlu, bugün Sultanhisar Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarcı esnafı, kendilerine hayırlı işler dileyen Başkan Çerçioğlu'na maliyetlerinin çok yüksek olmasından yakındı. Pazarcı esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçioğlu, üretici maliyetlerini düşürebilmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Maliyetlerin düşmesinin herkesin faydasına olacağının altını çizen Başkan Çerçioğlu, bunun özellikle de geçim sıkıntısı çeken geniş halk kitlesinin yararına olduğunu hatırlattı.