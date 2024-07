Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, her alanda daha konforlu bir yaşam sunmak için dur durak bilmeden çalıştıklarını söylediKAYSERİ (İGFA) - Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Zümrüt Mahallesi’ndeki çevre düzenleme, yol yapım ve asfalt çalışmalarını takip eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş ve işçilerle sohbet etti.

Yapılan çalışmalarla her bir bölgenin değerine değer kattıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Diğer müdürlüklerimiz gibi Fen İşleri ekiplerimizin de saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu noktada Zümrüt Mahallesi’nde Bereket Caddesi’nin çevre düzenlemesini yaptık ve hemen yanı başındaki yolun asfalt ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çevre düzenlemenin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, burada yeşillendirme çalışmalarını yürütecek. Diğer taraftan ise mahallemizin içinde yapmış olduğumuz düzenlemeleri devam ettiriyoruz. Bu bölgede yaşayan hemşerilerimizin daha konforlu bir şekilde yaşamaları için her alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kocasinan’ın ihtiyacı olan her bir bölgede altyapı, çevre düzenlemesi, asfalt ve yol yapım gibi hayatın her alanında vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Asfalt plentimizle kendimiz üretmiş olduğumuz asfalt ve yine kendimizin üretmiş olduğu asfalt için gereken agrega tesisimizle birlikte Kocasinan’ımıza ve Kayseri’mize hizmet verecek yenileme çalışmaları, yeni yollar yapımına devam ediyoruz. Bütün çalışmalarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, şehrin altyapısını geleceğe hazırladıklarını sözlerine ekledi.