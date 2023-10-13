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Cumhuriyetin aydınlık yüzlerini yetiştiren Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, Cumhuriyetimizin 100.yılında çok özel bir konsere imza atacak. Birbirinden yetenekli çocuklardan oluşan Orkestra, ‘sihirli flüt’ lakaplı dünyaca ünlü flüt virtüözü Şefika Kutluer ile birlikte ‘Cumhuriyetimizin 100.Yılı Özel Konseri’ ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alacak. 19 Ekim Perşembe günü halka açık olarak gerçekleştirilecek konserde İzmirliler ile bir araya gelecek olan Orkestra; klasik batı müziğinden seçme eserler, film müzikleri ve marşları sanatseverlerle buluşturacak. Eğitmen hocaları Ender Ünal, Cüneyt Deniz ve Gülin Özsakarya ile birlikte sahne alacak 70 kişilik orkestrada, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri de yer alacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, tüm İzmirlileri, 19 Ekim’de gerçekleştirecekleri konsere davet ederek, “Cumhuriyetin temel değerleri ile büyüyen, her biri Cumhuriyetin Yüzü olan çocuklarımız yine çok özel bir konser verecek. 19 Ekim’de hep birlikte ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyeceğiz. Gazi M.Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını saygı ve minnetle bir kez daha anacağız” dedi. Konserin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde olmasının ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Başkan Engin, “Çocukluğunu İzmir’de geçiren, gençliğinde Cumhuriyet’e kavuşan ‘Çağdaş Türk müziğinin Kutupyıldızı’ olarak nitelendirilen Ahmed Adnan Saygun’un adını taşıyan bir sanat merkezinde yine çocukluğunu İzmir’de geçiren çocuklar Cumhuriyetimizin 100.yılında sahne alacak. Atatürk'ün modern Türkiye’sini yansıtan her şey 19 Ekim’de Cumhuriyetimizin 100.Yılı Özel Konseri’nde bizimle olacak” diye konuştu.