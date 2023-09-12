Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun’un İlkadım ilçesi’nden Kuşadası Kaymakamlığına atanan İbrahim Keklik Pazartesi günü görevine başladı. Başkan Ömer Günel, Kaymakam İbrahim Keklik’i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Ziyarete Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak ve Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer de katıldı. Kaymakam İbrahim Keklik ile bir süre sohbet eden Başkan Ömer Günel, kent genelinde Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik’e nazik kabulleri için teşekkür eden Başkan Ömer Günel, “Öncelikle kendilerine güzel kentimiz Kuşadası’na hoş geldiniz demek istiyorum. Kaymakamımıza yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.