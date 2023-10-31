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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte görev yapan 963 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada sırasıyla; Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. Toplantının “19 Ekim Muhtarlar Günü” vesilesiyle gecikmeli olarak düzenlendiğini aktaran İmamoğlu, konuşmasının büyük bölümünü, 29 Ekim 1923’te kurulup, dün itibariyle 100 yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti’ne ayırdı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamalarına, kitlesel katılımlardan dolayı teşekkürlerini sunan Başkan İmamoğlu, “Tebadan vatandaşa dönüşüm olmuştur. Yani birisine tabi olan, kulluk eden düzenden, vatandaş olmaya, eşit olmaya, her birimizin bu memleketin eşit hissedarları olmaya dönüşülmesine karar verilmiştir. Bu çok önemli bir devrimdir. Milletin başına, ailesini düşünmeyen, geleceğiyle ilgili hiçbir hesap yapmayan, yuvasını bile kurmayan, yuva kurmayı bile düşünmeye fırsat bulamayan, kendisini milletimize adamış bir insanın liderliği nasip olmuştur. Onun için her yerde söylüyorum: Bir milletin başına gelebilecek en güzel şey, Mustafa Kemal Atatürk'tür” diye konuştu.

“MUHTARLAR, DEMOKRASİMİZİN TÜRKİYE'MİZDEKİ BAŞLANGIÇ NOKTASI”

Muhtarları, ‘Demokrasimizin Türkiye'mizdeki başlangıç noktası’ olarak niteleyen İmamoğlu, “İyi bir iş birliği oluşturduk. Daire Başkanlıklarımızı kurduk. Daire başkanlığımız bünyesinde müdürlüklerimizi oluşturduk. Ve şimdi sizlerle birlikte bunu daha da ileri taşıyoruz. Destek ve yardımlarımızı daha yukarıya taşıyoruz" dedi.

Kanunun verdiği yetkiyi, bütçe olanaklarımıza göre en üst seviyeye taşıma konusunda da kararlı oldukarını belirten Başkan İmamoğlu, "Muhtarlığın yerel yönetimlerin önemli parçası haline getirilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, “Bazı konuların, ülkemizde, özellikle hükümet tarafından ne yazık ki ‘mış’ gibi yapılması konusunda maharetli uygulamalar var. İşleri zamana yayıp, yapmadan yılları geçirip, hatta seçim dönemlerini atlatabilen bir maharete sahipler. Bunu görüyoruz. Ama şunu bilin: Kararlı tutumumuz, zamanı geldiğinde yerel yönetimlerdeki siyasi duruşumuzun karşılığı olarak sizlere gerekli önemi veren ve iş birliğini kuran sistemi, ileride inşallah Türkiye'mizin her yerine yayacak ve muhtarlığı hak ettiği seviyeye taşıyacak yerel düzenlemeleri de yereli güçlendiren ve gerçekten hak ettiği seviyeye taşıyacak kişiler bizler olacağız” diye konuştu.