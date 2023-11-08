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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, açıldığı günden bu yana uğrak yeri olan Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’nda karavancılarla buluştu.KÜTAHYA (İGFA) - Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı içerisinde yer alan Karavan Park Alanı’nda bulunan karavancıları ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, karavan ve karavan tatiliyle ilgili vatandaşlarımızdan bilgi aldı.

Karavanları da inceleyen Başkan Işık, hem Kütahya, hem de bölgedeki vatandaşların tarafından çok beğenilen Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’na gösterilen teveccühten dolayı memnun olduğunu belirtti.

255 bin metrekare alan üzerine kurulu Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’nı çok beğendiklerini ifade eden karavancılar, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkürlerini iletti.