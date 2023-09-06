Başkan Ömer Günel, çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde kent turizmine kazandırılacak ödüllü proje Kampinova’nın zamandan ve mekândan bağımsız çalışan dijital göçebeler için Türkiye’deki tek eğitim ve kamp alanı olacağını belirtti.

Kuşadası Belediyesi tarafından koronavirüsle birlikte değişen turizm ve eğitim anlayışına uygun olarak tasarlanan ve Habitat Derneği ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen Kampinova Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Davutlar Sevgi Plajı’nda bulunan yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda yapımı süren Kampinova’da eğitim, atölye, çadır, spor, etkinlik, sahne, gösteri, dinlenme, ortak çalışma alanları ve bungalov evler ile sosyal tesisler bulunacak.

Misafirlerine doğanın içerisinde inovasyon odaklı bir çalışma ve tatil imkânı sunacak olan Kampinova’ya gelen dijital göçebeler ayrıca kendileri için düzenlenecek çeşitli etkinlik ve festivallere katılma fırsatı da bulacak. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Genç Dostu Şehirler Fikir, Proje ve Uygulama Yarışması’nda ödüle layık görülen Kampinova’da, Y ve Z kuşağının talepleri çerçevesinde, dijital çağın gereklerine uygun eğitimler de düzenlenecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kasım ayı başında bitirilmesi planlanan projeyle ilgili gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi proje yetkilileri, ARYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tümer Apaydın ve birim müdürlerinin de katılım sağladığı ziyarette çalışmaların son haliyle ilgili bilgi aldı.

Kampinova’nın dijital göçebeler için Türkiye’deki tek eğitim ve kamp alanı olacağını belirten Başkan Ömer Günel, “Zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde çalışmalarını yürüten dijital göçebe olarak adlandırdığımız çalışanlar için bir eğitim ve tatil alanı olmak üzere yaşama geçirecek olduğumuz Kampinova’da ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayının başı gibi alandaki çalışmaları tamamlayarak Kampinova projesini faaliyete hazır hale getireceğiz. Asıl amacımız Kampinova’yı tam performansla 2024 sezonunda hizmetinize sunmak. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda faaliyete geçecek olan Kampinova’da hem sosyal içerikli projeler yapacağız hem de burası gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlayacak müthiş bir alan olacak. Aynı zamanda dijital göçebeler için özel bir konaklama alanı olacak. Şu an Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve ARYA ekipleri burada ortak bir çalışma yürütüyorlar ve müthiş bir iş çıkarıyorlar” dedi.