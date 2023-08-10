Aydın Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumunda ilçelerin düşman işgalinden kurtuluş günlerinin kutlanması önerisine ret oyu veren AKP’li meclis üyelerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel çok sert tepki gösterdi.

Başkan Ömer Günel, “Her fırsatta ‘yerli ve milli’ olmaktan dem vuran AKP’li Belediye Meclis üyeleri, bugün Aydın Büyükşehir Belediye Meclisimizde ilçelerimizin kurtuluş günlerinin kutlanmasına ret oyu vererek her konuda olduğu gibi milli duygularda da samimiyetsizliklerini bir kez daha ortaya koymuşlardır. Düşman işgalinden kurutuluş günleri, bizlerin milli bayram günleridir. Dün olduğu gibi bugün de ve bundan sonra da en coşkulu şekilde kurtuluş günlerimizi halkımız ile birlikte kutlamaya devam edeceğiz” dedi.

