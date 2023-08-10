Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Atabay; “Böylesine ulvi ve mukaddes günlerimizin, anlamına binaen etkinlikler düzenlenmesine dahi ret oyu kullanabilecek kadar kendilerini kaybetmiş olmaları; vatanperverlikte de, edat sevgisinde de, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına sahip çıkmakta da, Aydın topraklarının gerçek sahibi zeybeklerin aziz hatıralarını yaşatmakta da ne kadar samimiyetsiz ve başka bir ajandaları olduğunu görmek açısından ibret verici olmuştur. Aydın halkı bunu kara defterine yazar, günü geldiğinde ellerinde kalan birkaç belediyeyi de belediyecilikte çığır açan Cumhuriyet Halk Partisi’ne yani emanete ihanet etmeyecek olanlara teslim eder.” ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.